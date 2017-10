Piloto japonês torna-se campeão mundial pela primeira vez na história da RedBull

O disputado campeonato de corrida aérea RedBull teve um campeão japonês pela primeira vez na história, desde 2003 quando foi criada. O piloto Yoshihide Muroya, 44 anos, venceu a etapa de Indianópolis, no domingo (15), somando os pontos necessários para se tornar campeão mundial de 2017.

O favorito do campeonato era o piloto Martin Sonka, da Tchecoslováquia, o qual foi deixado para trás por Muroya.

O desfecho do dia foi particularmente intenso, com Muroya a abrir a Final 4. O japonês não só fez uma passagem perfeita, como ainda conseguiu bater o recorde do traçado por mais de um segundo. Uma prestação que deixou bem claro que o piloto sabe bem lidar com a pressão.

Martin Sonka teve de esperar pacientemente antes de tentar bater o tempo de 1:03.026, voando no fim depois das passagens de Matthias Dolderer e Juan Velarde.

Dolderer foi o segundo a sair, mas cedo ficou claro que não ia conseguir alcançar Muroya – acabou a uns expressivos 2.520s do japonês. Velarde também não conseguiu ser mais rápido e foi mesmo pior que Dolderer.

Sonka sabia bem o que tinha de fazer, mas acabou por ter uma manga desastrosa depois de sofrer uma perda de sustentação na manobra vertical em curva. Com um atraso superior a quatro segundos, o piloto tcheco terminou em quarto lugar e entregou o título a Muroya.

Piloto japonês já o favorito para 2018

Muroya fez história ao levar para a Ásia o primeiro título de Campeão do Mundo da Red Bull Air Race. Com quatro vitórias este ano, o japonês é já apontado como o favorito para 2018.

“Esta edição do Campeonato do Mundo foi a mais disputada de sempre e nós partimos de trás, para vencer percorremos um longo e duro caminho. Vivemos aqui um incrível capítulo da história dos esportes motorizados – venci a corrida e também o campeonato. É incrível, ainda não consigo acreditar! Quando vi o meu tempo pensei que o sistema de cronometragem estava avariado, mas não estava. Pensei que não era possível fazer um tempo assim e houve algo que me ajudou muito. Isso só pode ser atribuído aos fãs, à minha família e à minha equipe, estou grato a todos por terem contribuído para este sucesso”, declarou o piloto Muroya.

Assista à corrida que garantiu o troféu de campeão para o piloto japonês campeão 2017.

Aviões a hélice para competir na RedBull Air Race

Concebidos para serem os mais ágeis no ar, os aviões que competem na RedBull Air Race World Championship estão na linha da frente da tecnologia aeronáutica.

Construídos para serem o mais leve possível e oferecerem, ao mesmo tempo, a máxima velocidade, essas aeronaves têm de ser também extremamente robustas e suportar uma pressão até dez vezes superior à força da gravidade (10Gs).

Esses aviões a hélices apresentam uma elevada capacidade de manobra, conseguindo subidas vertiginosas a alta velocidade e com muito pouco esforço – algo que nem os mais modernos aviões a jato conseguem igualar.

Fontes: reprodução da divulgação e Sankei News Fotos: divulgação