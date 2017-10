Nobel de Química premia pesquisa de microscopia eletrônica

Os laureados pelo Nobel de Química foram os pesquisadores Jacques Dubochet, de nacionalidade suíça, professor honorário da Universidade de Lausanne, Joachim Frank, americano e professor da Universidade Columbia, e o doutor inglês Richard Henderson do Laboratório de Biologia Molecular MRC.

Os pesquisadores desenvolveram um mecanismo denominado “criomicroscopia eletrônica”, que permite a observação em alta definição de proteínas mergulhadas em solução após serem congeladas abruptamente em baixa temperatura de aproximadamente -160ºC, e a construção e análise de imagens 3-D vívidas da estrutura molecular.

Atomic structures of a) protein complex that governs circadian rhythm b) pressure sensor of the type that allows us to hear c) Zika virus pic.twitter.com/ixAyJesj99 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 de outubro de 2017



As pesquisas convencionais com os microscópios atuais estavam estagnadas por causa do número limitado dos métodos de observação que acabavam destruindo a estrutura das proteínas.

Com o desenvolvimento da “criomicroscopia eletrônica”, será possível analisar detalhadamente a estrutura de diversas proteínas em formato próximo ao original sem destruí-la. Essa pesquisa está diretamente ligada com o avanço das pesquisas de patógenos de doenças e com a descoberta de novos remédios.

“Com essa descoberta, todas as partes dos microscópios eletrônicos serão otimizados. Os pesquisadores conseguiram construir facilmente estruturas 3-D de moléculas biológicas. Entre os últimos anos, essa tese científica obteve êxito em preencher imagens de quaisquer superfícies do zika vírus a partir de proteínas que geram resistência a antibióticos. A bioquímica deu um passo extraordinário e está preparando o terreno para um futuro incrível.”, disse a Academia Sueca das Ciências.

“Fiquei atônito”, fala Frank

Por telefone, o americano Joachim Frank recebeu a notícia de que foi um dos laureados.

“Achava que a possibilidade de ser premiado era muito baixa, já que as muitas revoluções técnicas estão surgindo diariamente. Ter sido escolhido foi uma das melhores notícias da minha vida e acabei ficando atônito”, explica Frank sobre sua felicidade ao receber a notícia.

Fonte: NHK News