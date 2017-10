Nobel de Física premia pesquisa de ondas gravitacionais

A Academia Sueca das Ciências anunciou por volta das 7h de terça-feira (3) os vencedores do Prêmio Nobel de Física. O comitê elegeu os americanos Rainer Waiss, professor honorário do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Barry Barish e Kip Thorne, professores honorários do Instituto de Tecnologia da Califórnia.

As ondas gravitacionais são fenômenos de “distorção” do espaço-tempo quando objetos massivos se movimentam, como na fusão de dois buracos negros. O fenômeno foi “profetizado” por Albert Einstein, há cerca de 100 anos. Contudo, como essa “distorção” é extremamente pequena, não era possível detectá-la diretamente e os cientistas de todo o planeta pesquisavam arduamente.

Os pesquisadores foram os responsáveis pela tecnologia de detecção das ondas gravitacionais. Eles sugeriram o método de detecção de ondas gravitacionais com base na emissão de raios laser em dois tubos que se dividiam no formato de “L” por 4km de comprimento. A existência dessas ondas poderia ser provada com a diferença no tempo que esses feixes de luz demorariam para ir e voltar a um ponto específico.

Os pesquisadores construíram duas instalações gigantescas denominadas “LIGO” nos estados de Washington e Luisiana. E, em setembro de 2015, eles surpreenderam o mundo com a primeira detecção das ondas gravitacionais. Três meses depois, foi anunciada a segunda e, após um ano, os cientistas obtiveram sucesso na terceira detecção de ondas gravitacionais.

Em agosto deste ano, os pesquisadores conseguiram detectar pela quarta vez na instalação “VIRGO”, na Europa, em pesquisa conjunta.

As ondas gravitacionais são fenômenos entre corpos celestes extremamente complicados de serem detectados por ondas eletromagnéticas e outros métodos. Estima-se que estão intimamente ligadas aos próximos passos da astronomia atual e no esclarecimento de diversos mistérios do universo.

“A existência de ondas gravitacionais originárias na colisão de dois buracos negros havia sido prevista por Einstein há cerca de aproximadamente 100 anos, mas nem o próprio Einstein conseguiu comprová-la. Essas ondas gravitacionais se propagaram por 1.3 bilhão de anos e foram detectadas pela primeira vez pelo LIGO no ano passado nos EUA. Um novo mundo e nunca antes visto abrirá portas.”, avaliou o comitê do Nobel.

Os três eram conhecidos pela formação do básico nas pesquisas de ondas gravitacionais

Rainer Waiss, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, havia sugerido o método de detecção das ondas gravitacionais utilizando raios laser.

Kip Thorne, do Instituto Tecnológico da Califórnia, contribuiu massivamente no estabelecimento da teoria das ondas gravitacionais. Barry Barish, da mesma universidade, desenvolveu o projeto internacional que ultrapassa as fronteiras científicas e nacionais e liderou a administração inicial do LIGO.

Os três desempenharam o papel central no desenvolvimento e construção do LIGO e estabeleceram as pesquisas de ondas gravitacionais para o mundo.

Ondas gravitacionais

Como dito anteriormente, a existência das ondas gravitacionais havia sido profetizada na teoria da relatividade geral, de Einstein. A relatividade geral diz que todos os corpos com massa distorcem o espaço ao seu redor e o tempo passa mais rápido.

As ondas gravitacionais são um fenômeno criado com a distorção do espaço-tempo criada pela movimentação de objetos massivos que se propagam em ondas. É um fenômeno muito parecido quando uma bola cai na água e cria ondas que vão se propagando para os arredores.

Fonte: NHK News

