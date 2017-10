Manuscritos de Einstein entregues no Japão leiloados por mais de 150 milhões de ienes

O físico e ganhador do Prêmio Nobel em 1921, Albert Einstein, visitou o Japão para conferências. Ele se hospedou no Imperial Hotel, em Tóquio, no ano seguinte, em 1922.

Para um mensageiro, Einstein entregou dois bilhetes escritos a mão, em alemão, ao invés de gorjetas. Não se sabe se o ganhador do Prêmio Nobel teria a oferta da gorjeta recusada, como costume japonês.

Os dois bilhetes foram leiloados em Jerusalém, na terça-feira (24). Juntos obtiveram valores que superam os 150 milhões de ienes.

Einstein e sua filosofia sobre a felicidade

O que foi leiloado por 177 milhões de ienes, ou o equivalente a 1,56 milhões de dólares, não tem valor científico. Porém, a mensagem retrata a face filosófica dele, com sua teoria sobre felicidade.

“Uma vida simples e silenciosa traz mais alegria do que a busca do sucesso em um desassossego constante”, foi escrita em papel timbrado do hotel. O bilhete tem sua assinatura e é datado de novembro de 1922.

O outro bilhete, escrito em papel comum, pode ser traduzido em português como “Onde há um desejo, há um caminho”. Esse obteve o valor de 240 mil dólares.

Talvez, se tiver sorte, essa mensagem acabará sendo muito mais valiosa do que uma simples gorjeta, teria dito o gênio para o mensageiro quando as entregou. Foi o que revelou o dono dos bilhetes manuscritos.

A identidade de quem colocou os bilhetes no leilão foi preservada a pedido. Sabe-se que é parente do mensageiro que os recebeu.

Fonte: Sankei News Fotos: divulgação