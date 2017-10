Itália decide expulsar embaixador da Coreia do Norte

O embaixador norte-coreano na Itália será expulso do país em protesto aos recentes testes nuclear e de mísseis de Pyongyang, disse no domingo (1º) o ministro italiano das Relações Exteriores Angelino Alfano.

Contudo, segundo disse Alfano ao jornal la Reppublica, a Itália não vai romper suas relações diplomáticas com a Coreia do Norte porque ela era importante para manter um canal de comunicação.

“O embaixador norte-coreano Mun Jong Nam terá que deixar a Itália”, disse Alfano. “Queremos fazer Pyongyang entender que o isolamento é inevitável se eles não mudarem sua conduta.”

O ministro italiano salientou que a Espanha, similarmente, declarou o embaixador norte-coreano em Madri “persona non gata”, enquanto Portugal havia rompido relações diplomáticas com Pyongyang.

A Itália é o segundo país europeu, após a Espanha, que ordenou a saída de um embaixador norte-coreano. México, Peru e Kuwait também se juntaram a esses países em tomar a mesma decisão.

A Coreia do Norte está avançando rapidamente em direção a seu objetivo de desenvolver um míssil equipado com uma ogiva capaz de atingir os Estados Unidos. O país conduziu seu sexto e mais poderoso teste nuclear no dia 3 de setembro e ameaçou testar uma bomba de hidrogênio sobre o Pacífico.

No sábado (30/set) os Estados Unidos disseram que estavam em comunicação direta com a Coreia do Norte sobre seus programas nuclear e de mísseis, mas Pyongyang não mostrou interesse em diálogo.

Fonte: Agência Reuters Imagem: Wikimedia