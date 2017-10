Funcionamento do relógio biológico foi a pesquisa premiada pelo Nobel de Medicina

O Comitê do Prêmio Nobel 2017, que está sendo realizado em Estocolmo (Suíça), anunciou os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2017 por volta das 18h30 de segunda-feira (horário japonês). Os premiados foram o doutor Jeffrey C. Hall, da Universidade de Maine, o professor Michael Rosbash, da Universidade Brandeis, e o professor Michael W. Young, da Universidade Rockefeller, todos americanos.

A pesquisa deles teve início nos anos 80. Os três pesquisavam o chamado “relógio biológico”, mecanismo do corpo que permite a memorização do ciclo tomado pelo organismo durante as 24 horas do dia e controla o ciclo circadiano das plantas e dos animais, incluindo os humanos. Os pesquisadores descobriram a existência de genes capazes de controlar o ritmo circadiano ao realizar um experimento com moscas drosófilas.

O ciclo circadiano é o período de 24 horas em que o ciclo biológico se baseia levando em conta a influência da temperatura, da maré, variação de luz e outros.

Os chamados “genes do tempo” conseguem perceber o período do dia de acordo com a luminosidade do sol e, no entardecer, começam a construir as proteínas (hormônios). Com o aumento dessas proteínas, os animais com hábitos noturnos começam a sentir sono e em contrapartida, com a queda dessas proteínas, o animal acorda. Esses genes são responsáveis pelo controle do relógio biológico.

O funcionamento do relógio biológico contra os hormônios, o metabolismo e a mudança da temperatura corporal e, caso o organismo não viver conforme seu relógio biológico, o corpo fica sobrecarregado e aumenta o risco de ocorrência de diversas doenças.

“Os três descobriram os genes relacionados ao relógio biológico existente nos seres vivos, e esclareceram que são ajustados de acordo com a luminosidade. Esta descoberta abriu novas portas para o novo campo de pesquisas do relógio biológico, que é importante para a manutenção da saúde.”, disse o Comitê Seletivo do Prêmio Nobel.

“Pesquisadores lendários que descobriram os genes do tempo”

O professor e especialista do funcionamento do relógio biológico Kazuhiro Yagida, do departamento de fisiologia integrada da Universidade de Medicina da Província de Quioto, afirmou que essa é uma pesquisa importante para o desenvolvimento de estudos relacionados.

“Estes três são pesquisadores lendários que descobriram os genes do tempo e esclareceram porque os seres vivos conseguem construir um ritmo de 24 horas com esses genes.

O relógio biológico, atualmente, é um mecanismo comum entre todos os seres vivos. A partir de agora, será necessário desvendar a relação entre o funcionamento do relógio biológico e o aumento do risco de diversas doenças no caso do organismo viver irregularmente. A pesquisa dos três mostrou a importância do relógio biológico e também contribuiu imensamente para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas,” disse Yagida.

Fonte: NHK News