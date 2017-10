Empresas aéreas oferecem voos gratuitos para famílias das vítimas de Las Vegas

A Southwest Airlines e a Allegiant Air disseram que estão oferecendo voos gratuitos aos membros das famílias das pessoas que foram mortas ou ficaram feridas no ataque a tiros que ocorreu em Las Vegas, Estado Unidos, no último domingo (1º).

Uma porta-voz da Southwest disse na terça-feira (3) que a oferta era válida para até cinco membros da família. A empresa aérea também ajudará com o transporte dos corpos dos mortos, disse ela.

Hilarie Grey, porta-voz da Allegiant Air, disse que mais de uma dezena de pessoas já havia aceitado a oferta da empresa aérea, que foi postada na página do Facebook, até o meio-dia de terça-feira.

Ambas as empresas disseram que estão trabalhando com hotéis locais para fornecer acomodações a membros das famílias que chegarem de fora da cidade.

A Allegiant tem sede em Las Vegas. Já a Southwest opera cerca de 218 voos por dia na cidade, tornando Las Vegas a terceira maior operação na rede da empresa aérea com sede em Dallas.

Pelo menos 59 pessoas foram mortas e mais de 500 ficaram feridas quando um atirador, que estava em um hotel, abriu fogo contra a multidão que assistia a um show de música country na noite de domingo.

Segundo Grey, cerca de 30 pessoas que fugiam do tiroteio pularam as cercas do Aeroporto Internacional de McCarran e correram por pistas de pouso e decolagem ativas para se abrigar na instalação de manutenção da Allegiant Air por várias horas. Mecânicos que trabalhavam no período noturno ajudaram essas pessoas a recarregar seus telefones móveis e entrar em contato com amigos e familiares, disse ela.

Fonte: Mainichi, AP Imagem: NHK