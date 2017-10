Dove pede desculpas por campanha que muitos chamaram de racista

A Dove está sendo criticada por um anúncio publicitário nos Estados Unidos de uma loção corporal que mostra uma mulher negra tirando sua camiseta para revelar uma mulher branca, com muitos usuários da mídia social chamando a propaganda de racista.

A empresa removeu a postagem de sua página do Facebook e postou comentários na mídia social no sábado (7) dizendo que “perdeu a marca em representar as mulheres de cor.”

Em uma declaração enviada por e-mail no domingo (8), a Dove disse que a campanha, um vídeo clip de 3 segundos “não representou a diversidade da real beleza que a é algo que a Dove é apaixonada, e é núcleo para nossas crenças, e nunca deveria ter acontecido. Pedimos desculpas profundamente e sinceramente pela ofensa que isso causou.”



A campanha era um gif que mostrava uma mulher negra tirando sua camiseta marrom para revelar uma mulher branca, que então tira sua camiseta de uma cor mais clara, revelando uma mulher de cor em uma camiseta um pouco mais escura.

Enquanto a postagem foi retirada, há capturas de tela da campanha circulando amplamente online. Uma é um grupo de quatro imagens da publicidade que mostra somente a mulher negra se transformando na mulher branca.

Essa não é a primeira vez que a Dove foi criticada por ser insensível racialmente em uma propaganda. Uma de 2011 que mostrou duas mulheres negras e uma branca de pé em frente a sinais de “antes” e “depois” também foi criticada.

Dove, propriedade da empresa Unilever, tem há muito tempo uma campanha de propaganda que destaca a diversidade das mulheres.

