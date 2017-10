Desaparecimento de avião da Malaysia Airlines ainda é um mistério

Autoridades australianas apresentaram o relatório final sobre o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, divulgou a NHK.

A aeronave desapareceu com 239 pessoas a bordo em 2014. O relatório diz que o desaparecimento continua sendo um mistério, uma situação que as autoridades chamam de “quase inconcebível e socialmente inaceitável.”

O Departamento Australiano de Segurança do Transporte disse que ainda não sabe o que aconteceu com a aeronave. O relatório expressa profundo lamento por não ser capaz de fornecer respostas sobre o destino do avião.

O voo MH370 partiu de Pequim e seguia com destino a Kuala Lumpur quando mudou de direção repentinamente após suas comunicações terem sido cortadas menos de uma hora após sua partida.

Autoridades australianas tiveram um papel importante na busca pela aeronave até elas suspenderem os esforços em janeiro. As buscas serão reiniciadas se novas informações credíveis surgirem, salientaram.

Fonte e imagem: NHK