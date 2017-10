Coroada a 1ª Miss Mundo Cadeirante

Uma estudante de psicologia da Bielorússia, Aleksandra Chichikova, foi escolhida como Miss Mundo Cadeirante (Miss Wheelchair World) na primeira edição do concurso de beleza, realizado no sábado (7) em Varsóvia, na Polônia.

“Lute contra sua ansiedade e seus medos,” disse a ganhadora de 23 anos na noite de gala, após as participantes terem se apresentado em trajes nacionais e vestidos de noite em coreografias elaboradas.

Lebohang Monyatsi da África do Sul foi a I Vice Miss e Adrianna Zawadzinska da Polônia foi a II Vice Miss, no primeiro concurso do tipo em escala global que reuniu 24 jovens mulheres de 19 países.

A meta do concurso foi “mudar a imagem da mulher usuária de cadeira de rodas para que elas não sejam julgadas somente por esse atributo”, disse Kataryzna Wojtaszek-Ginalska, cofundadora do concurso e presidente do júri.

O Brasil também teve uma representante na final do 1º Miss Mundo Cadeirante, a jornalista e paratleta de tênis de mesa brasiliense, Carla Maia.

Fonte e imagem: Yomiuri