Coreia do Norte se prepara para lançamento de míssil de longo alcance

Um membro do Comitê russo da Duma para Relações Exteriores, Anton Morozov, esteve em visita a Pyongyang e, na sua volta, na sexta-feira (6), declarou para a imprensa o que ouviu lá.

Ele esteve com Kim Yong-nam, o número 2 do país, como chefe da delegação russa, em visita entre 2 e 6 deste mês.

Segundo o parlamentar, Kim Yong-nam mostrou um diagrama enquanto fazia explicações. A Coreia do Norte está fortalecendo os atuais mísseis balísticos. “Eles estão se preparando para lançar um míssil de longo alcance. Nos deram cálculos, mostrando que é possível atingir a costa oeste dos Estados Unidos”, declarou.

Morozov explicou que a situação requer uma rápida intervenção dos países interessados para evitar o aumento dessa tensão. A Coreia do Norte se sente encurralada e, portanto, forçada a usar métodos extremos no confronto com os Estados Unidos.

“A Coreia do Norte está muito decepcionada com os recentes pronunciamentos dos Estados Unidos. O país está fortemente determinado a confrontar com toda sua força”, declarou.

Na sua opinião, os Estados Unidos estão desestabilizando a situação na península coreana. Os países vizinhos, incluindo a Rússia, devem trabalhar em conjunto, através do diálogo, para evitar essa tensão.

Estimativas das datas para o lançamento

As informações da inteligência sul-coreana estimam que Pyongyang poderia conduzir pelo menos um novo teste balístico ou nuclear em 10 deste mês – aniversário de fundação do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Outra data poderá ser no dia 18, quando acontece o 19º Congresso do Partido Comunista da China.

Caso ocorra um ataque nuclear contra Seul e Tóquio o número de mortos poderá ser de 2,1 milhões. Cerca de 7,7 milhões de pessoas ficariam feridas, segundo estimativas do relatório do 38 North.

Fonte: JNN Fotos: KCNA e JNN