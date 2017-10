Carta de vítima do Titanic é vendida por 166 mil dólares em leilão

Uma carta manuscrita encontrada sobre o corpo de um homem que morreu no naufrágio do Titanic foi vendida em um leilão realizado no sábado (21) pelo valor de 126 mil libras (166 mil dólares), um preço recorde por correspondência do navio perdido.

A carta é uma das últimas que sobreviveram ao naufrágio e ainda carrega manchas de sua época no Atlântico.

Escrita por um passageiro que estava na primeira classe, Alexander Oskar Holverson, a carta destinada a sua mãe descreve suas impressões do navio palaciano, elogiando a comida e a música.

“Se tudo correr bem chegaremos a Nova York na manhã de quarta-feira,” escreveu Holverson um dia antes do encontro fatídico do navio com um iceberg.

Holverson era um vendedor nascido em Minnesota que estava viajando no navio com sua esposa, Mary Alice, que sobreviveu ao naufrágio.

A carta foi vendida pela família de Holverson em um leilão realizado por Henry & Son no sul da cidade inglesa de Devizes. Chaves de ferro do Titanic também foram leiloadas por 76 mil libras (cerca de 100 mil dólares).

“Os preços ilustram o contínuo interesse no Titanic, seus passageiros e tripulação,” disse o leiloeiro Andrew Aldrige.

“Estou satisfeito com o novo recorde mundial para a carta do Titanic. Isso reflete seu status como a carta do Titanic mais importante que já leiloamos.”

Em sua carta, Holverson também descreveu suas experiências de ficar lado a lado com um dos passageiros mais famosos do navio.

“John Jacob Astor está neste navio,” disse Holverson sobre o investidor financeiro e imobiliário, que foi um dos homens mais ricos do mundo na época.

“Ele é como qualquer outro ser humano, mesmo ele tendo muito dinheiro. Ele se sentou no convés com o restante de nós.”

O Titanic foi o maior transatlântico em serviço quando atingiu um iceberg em 14 de abril de 1912, no Atlântico, quando viajava de Southampton a Nova York. Mais de 1.500 pessoas morreram.

Fonte e imagem: Japan Times, Agência Reuters