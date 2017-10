Austrália proíbe a entrada de time de futebol da Coreia do Norte

O governo da Austrália informou que não permitirá a entrada de um time de futebol para um campeonato de qualificação no próximo mês por causa do contínuo desenvolvimento nuclear e de míssil de Pyongyang.

O time norte-coreano iria jogar nas partidas de qualificação para os campeonatos na categoria abaixo de 19 anos de idade da Confederação de Futebol Asiático que iniciariam em Vitória no dia 4 de novembro. Coreia do Norte, Hong Kong, Ilhas Mariana do Norte e Austrália participariam do campeonato.

Após a decisão, a ministra australiana de Relações Exteriores, Julie Bishop, disse “receber o time seria contrário à forte oposição do governo em relação aos programas ilegais de desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.”

“Seria inconsistente com nossos esforços para aumentar a pressão diplomática e econômica sobre Pyongyang para cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas,” frisou.

A Federação de Futebol da Austrália diz que as partidas de qualificação agendadas, provavelmente, serão transferidas para outro país.

Fonte: NHK Imagens: NHK e Yonhap News