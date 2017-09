Toys R Us pensa em entrar com pedido de falência

A maior rede de lojas de brinquedos dos Estados Unidos – Toys R Us – com unidades espalhadas pelo mundo, incluindo o Japão, está em situação difícil.

Segundo a imprensa norte-americana, de quarta-feira (6), a rede considera entre outras opções, o pedido de falência. De acordo com os noticiários, a rede vem sofrendo queda no faturamento em função da concorrência. Os concorrentes não são de lojas físicas como as dessa rede, mas sim, de vendas online.

Nas vésperas do Natal e de outros eventos que envolvem as crianças, as mais de 800 lojas da rede ficam movimentadas com os clientes comprando presentes.

Falência de outras redes varejistas

Com as vendas online como da Amazon, a rede vem amargando baixo faturamento. No ano retrasado foi obrigada a fechar sua loja emblemática no Times Square de Nova Iorque.

A NHK fez contato com a rede Toys R Us para saber como ficarão as lojas aqui no Japão. “Estamos considerando várias opções para lidar com os passivos que precisam ser reembolsados no próximo ano fiscal”, informou.

Nos Estados Unidos, outras redes como a Sports Authority já entraram com pedido de falência. Macy’s e a Sears vêm fechando as portas por conta da concorrência com as lojas de vendas online.

Fonte: NHK Foto: Wikimedia