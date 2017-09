Toys ‘R’ Us apresenta pedido de falência

A Toys “R” Us Inc, a maior rede de brinquedos dos Estados Unidos, pediu proteção contra falência na segunda-feira (18), o último sinal de crise da indústria varejista pega em uma extensão de aderências a compras online e redes de desconto.

O Capítulo 11 (pedido de proteção contra falência de acordo com a lei dos EUA) está entre os maiores de uma distribuidora de especializados e lança dúvidas sobre o futuro das cerca de 1.600 lojas e 64.000 funcionários. O pedido ocorre quando a Toy “R” Us está se preparando para a temporada de feriado de compras, que conta pela maior parte de suas vendas.

As operações da empresa fora dos EUA e Canadá, incluindo cerca de 255 lojas licenciadas e parcerias de empreendimentos conjuntos na Ásia, que são entidades separadas, não fazem parte do Capítulo 11, disse a Toys “R” Us, cita o jornal Fortune.

A empresa tem $4.9 bilhões em débito, $400 milhões dos quais tem pagamentos de dívidas que vencem em 2018 e $1.7 bilhão que vence em 2019.

A empresa disse que recebeu de alguns credores uma garantia para mais de $ 3 bilhões em financiamento do devedor em posse, incluindo um sindicato liderado pelo JPMorgan. Embora isso esteja sujeito à aprovação do tribunal, a Toys “R” Us disse que “espera melhorar imediatamente a saúde financeira da empresa e apoiar suas operações em curso durante o processo supervisionado pelo tribunal”.

A Toys “R” Us apresentou a petição no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia em Richmond, Virgínia.

Fonte: Reuters, CNBC, Fortune Imagem: Bank Image