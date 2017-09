Terremoto de magnitude 8.1 no México deixa pelo menos 5 mortos

Um terremoto de magnitude 8.1 atingiu o sul da costa do México na quinta-feira (7) às 23h49 (horário local), informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS), deixando pelo menos 5 mortos, desencadeando pequenas ondas produzidas por maremoto (tsunami) e danificando alguns prédios.

Aparentemente, o terremoto foi mais forte que o tremor devastador de 1985 que arrasou amplas faixas da cidade do México e deixou milhares de mortos, mas relatos iniciais de danos na cidade foram limitados.

O epicentro foi a 87km ao sul da pequena cidade de Pijijiapan no estado de Chapas, a uma profundidade de 69km. Três pessoas morreram no estado, disse o governador Manuel Velasquez. Mais outras 2 pessoas perderam suas vidas no estado vizinho de Tabasco.

O terremoto desencadeou ondas de até 0.7m no México, segundo informações do Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, salientando que ondas generalizadas e perigosas eram possíveis dentro de 3 horas. No entanto, não houve ameaça de tsunami para as ilhas americanas de Samoa e Havaí, de acordo com o sistema de Alerta de Tsunami dos EUA.

A uma distância de 14.000km distante das Filipinas, a agência nacional de desastre colocou toda a área costeira do país em alerta. Nenhuma ordem de evacuação foi emitida, mas os residentes foram orientados a monitorar as transmissões de emergência das rádios.

No México alguns prédios foram severamente danificados no sul do país, incluindo um hotel onde a equipe de resgate estava verificando se não havia ninguém preso em escombros.

Janelas se quebraram na cidade do México e houve apagões em vários bairros da capital. A moldura de acabamento de um hotel desabou na cidade turística de Oaxaca, segundo uma testemunha.

As pessoas na capital, uma das maiores cidades do mundo, correram para as ruas de pijamas e alarmes soaram após a ocorrência do terremoto logo após a meia-noite, disse uma testemunha à Reuters.

Em um bairro central, dezenas de pessoas estavam do lado de fora após o terremoto, com algumas enroladas em cobertores por causa do frio que está fazendo no local. Crianças choravam.

O USGS registrou múltiplos abalos secundários, que variaram entre 4.3 e 5.7 graus de magnitude.

Fonte: Japan Today, Reuters Imagem: NHK