Terremoto de magnitude 7,1 no México: sobe o número de mortos da tragédia

Em 8 deste mês o país registrou um abalo sísmico de magnitude 8,1 que matou 90 pessoas. O país, ainda chorando por essas vítimas, teve um grande terremoto novamente.

O sismo de magnitude 7,1, às 13h14 de 19 ou pouco depois das 3h desta quarta-feira (horário de Tóquio), ocorreu exatamente no mesmo dia de 1985. Naquela ocorrência, 32 anos atrás, foram levadas 10 mil vidas, mais 30 mil se feriram e milhares ficaram sem casas.

O terremoto de profundidade de 51Km, segundo o USGS, desta quarta-feira atingiu o sul do país, em Atencingo, no estado de Puebla. Mais 16 cidades ao redor, incluindo a capital, foram atingidas.

O presidente Enrique Peña Nieto ativou o plano de emergência do país. O “PlanMX” permite que as autoridades acelerem a resposta de emergência em situações de alta gravidade. Vários edifícios colapsaram na cidade do México.

O número de vítimas fatais e pessoas com lesões sobe a cada hora. Os próprios civis estão auxiliando as equipes de socorro para o resgate das vítimas sob os escombros.

Noticiários locais informam que corpos de 22 crianças foram retirados de uma escola que desabou. O trabalho de resgate continua no local, pois outras 38 ainda estão desaparecidas.

Segundo a imprensa, o número de mortos subiu para 224 (até 14h50 desta quarta-feira). O balanço das pessoas encontradas mortas e outras com lesões está sendo atualizado a todo momento pelas autoridades mexicanas.

Confira como o terremoto balançou o metrô da cidade do México, além de vídeos do colapso de um prédio, do resgate de um cão e imagens da tragédia.

BREAKING NEWS: Building collapse this afternoon in Mexico City after magnitude 7.1 earthquake. Video via @Breaking911 #Earthquake #Mexico pic.twitter.com/77nxJagUzL — Mark Tarello (@mark_tarello) September 19, 2017

Crowd cheers as dog is rescued from the rubble following massive 7.1 M Earthquake in Mexico City. 🐕pic.twitter.com/qs63RSrIIl — 🇺🇸TrumpRussia🇷🇺 (@TrumpEra_2017) September 20, 2017

Fontes: Twitter, PlanMX e DN Fotos e vídeos: Twitter, PlanMX e Al Jazeera