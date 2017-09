Terremoto de M7.1 no México deixa pelo menos 138 mortos

Por volta das 13h14 do dia 19 (3h14 do dia 20 no horário japonês), o México foi atingido por um forte terremoto. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto de magnitude 7.1 foi na cidade de Puebla, ao sul do México, e tremores secundários foram observados em uma vasta área. Estima-se que a profundidade do terremoto equivale a 51km.

De acordo com as mídias locais, esse terremoto deixou ao menos 138 mortos e muitos prédios foram destruídos. Segundo relatos das autoridades divulgados pela Reuters, houve a incidência de incêndio em inúmeros edifícios e ainda há pessoas presas dentro deles.

Após o terremoto, o presidente Penã Nieto publicou em seu Twitter que convocaria um comitê de emergência para adiantar a estimativa de danos.

No mesmo dia, foi realizado um treinamento de evacuação e um memorial às vítimas do Sismo da Cidade do México de 1985, que deixou mais de 10.000 vítimas há exatos 32 anos. O terremoto ocorreu após 2 duas horas do término do treinamento de evacuação de grande escala.

Segundo terremoto forte em setembro

Na madrugada de 7/set, o sul do México foi atingido por um grande terremoto de magnitude 8.1, o maior já observado em 100 anos, e 98 pessoas morreram. Segundo as mídias locais, mais de 60 mil casas e habitações sofreram danos. O canal americano CNN divulgou imagens de civis ajudando nas operações de resgate e de grandes edifícios desabando.

Na cidade de Puebla, próxima ao epicentro deste terremoto, o terremoto causou danos gravíssimos à cidade, principalmente pela destruição de igrejas e escolas.

Prédios destruídos na capital

Segundo os canais televisivos do México, muitos prédios desabaram na Cidade do México, gerando muitos danos. Veículos esmagados por tijolos e outros materiais, paredes totalmente destruídas e caos local formaram a situação desesperadora. As estradas foram tomadas pelo imenso número de pessoas evacuando dos prédios e os feridos foram tratados por membros da equipe de resgate.

As operações de resgate continuam e os próprios civis estão ajudando as autoridades.

Fonte: NHK News e Asahi Shimbun