Surreal: Ferrari fantasmagórica é encontrada em Gifu

De uma garagem residencial da província de Gifu surgiu do meio da poeira uma raridade. Coberta de pó acumulado ao longo de 40 anos, um carro abandonado não tinha mais seu brilho natural. Tampouco parecia ser valioso, muito menos raro.

Os dados de quem o encontrou ou o local exato não foram revelados pela empresa de leilões finos Sotheby’s, com sede em Londres. Ela só mostrou as fotos da situação do veículo ao ser descoberto e passou a informação de por quanto foi leiloado.

Aquele carro “desenterrado” recebeu a oferta de 1,807 milhão de euros, o equivalente a 230 milhões de ienes.

Surreal, fantasmagórica e única

Em setembro a fabricante Ferrari comemora 70 anos de fundação. O modelo encontrado é conhecido mundialmente como Daytona. O Grand tourer foi produzido no período entre 1968 a 1973. É um modelo histórico e luxuoso – 365 GTB/4 – com motor Ferrari V12.

O Daytona foi produzido para corrida 24 horas e só tem 5 no mundo. O único exemplar que ainda pode correr nas ruas é exatamente esse modelo descoberto em Gifu.

Em 9 de setembro foi realizado um leilão nas instalações da indústria Ferrari. E eis que o veículo que mais parecia um fantasma foi leiloado por um valor milionário. Por isso, chamou a atenção da imprensa internacional. Deve ter dado muito trabalho para a remoção das 4 décadas de poeira e teias de aranha.

Fonte: Sankei News Fotos: Sotheby's via Sankei