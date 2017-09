 ‘Som de um cão latindo’: Coreia do Norte ridiculariza discurso de Trump

O alto diplomata da Coreia do Norte comparou o discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, nas Nações Unidas ao do “som de um cão latindo”.

Falando na Assembleia Geral das Nações Unidas na quarta-feira (20), Trump disse que “destruiria totalmente” a Coreia do Norte se ela representar uma ameaça aos EUA ou seus aliados.

Os comentários do ministro norte-coreano de relações exteriores, Ri Yong-ho foram a primeira resposta oficial ao discurso.

O Norte continuou a desenvolver seus programas nuclear e de armas, em provocação a uma proibição das Nações Unidas. Ri disse aos repórteres perto da sede nas Nações Unidas em Nova York: “Há um ditado o qual diz que mesmo se o cão latir, a parada continua”.

“Se [Trump] estava pensando em nos surpreender com o som de um cão latindo então ele está evidentemente sonhando”.

Falando sobre o líder norte-coreano Kim Jong-un, Trump disse às Nações Unidas que “o rocket man (homem foguete) está em uma missão suicida para ele mesmo e seu regime.

Quando questionado sobre o que ele pensava sobre Trump ter chamado Kim de “homem foguete”, Ri respondeu: “Lamento pelos assessores dele”. Ri fará um discurso às Nações Unidas nesta sexta-feira.

Especialistas dizem que a Coreia do Norte fez um progresso surpreendentemente rápido de mísseis balísticos de longo alcance e programa nuclear.

No dia 3 de setembro, o Norte anunciou que havia conduzido seu sexto e maior teste nuclear.

Dias depois, as Nações Unidas passaram um nova rodada de sanções contra o país limitando importações de petróleo e proibindo as exportações de têxteis, em uma tentativa de deixar o Norte sem combustível e fundos para seus programas de armas.

Fonte: BBC Imagem: Bank Image