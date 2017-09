Restrições de viagem aos EUA agora incluem Coreia do Norte e Venezuela

No domingo (24), o presidente americano Donald Trump revelou novas restrições de viagem sobre cidadãos da Coreia do Norte, Venezuela e Chade, expandindo para 8 a lista de países afetados pela sua proibição original que foi ridicularizada por críticos e contestada no tribunal.

Irã, Líbia, Síria, Iêmen e Somália permaneceram na lista de países afetados em uma nova declaração emitida por Trump. Restrições sobre cidadãos do Sudão foram retiradas.

As medidas ajudarão a cumprir uma promessa de campanha que Trump fez para apertar os procedimentos de imigração nos EUA e alinhar a sua visão de política estrangeira “América em primeiro lugar”. Ao contrário das proibições originais do presidente, que tinham períodos limitados, essas têm período indefinidos.

Cidadãos iraquianos não estarão sujeitos a proibições de viagem, contudo, passarão por controle minucioso.

A atual proibição, que teve efeito em março, expiraria na noite do último domingo. As novas restrições poderão entrar em vigor no dia 18 de outubro e resultaram de uma revisão após as proibições de viagem originais de Trump terem espalhado fúria internacional e recursos judiciais.

Um funcionário da administração, informando os repórteres em uma conferência telefônica, confirmou que o número de norte-coreanos que agora viajam aos EUA era muito baixo.

O acréscimo da Coreia do Norte e Venezuela amplia as restrições de uma lista original de maioria islâmica

Trump ameaçou “destruir” a Coreia do Norte se ela atacar os EUA ou seus aliados. Pyongyang, no início deste mês, conduziu seu mais poderoso teste de bomba nuclear. O presidente também direcionou uma crítica áspera à Venezuela, uma vez sugerindo uma potencial opção militar para lidar com Caracas.

Contudo, funcionários descreveram o acréscimo dos 2 países às restrições de viagem de Trump como resultado de uma visão puramente objetiva.

No caso da Coreia do Norte, onde a suspensão foi abrangente e aplicada tanto a imigrantes e não imigrantes, funcionários disseram que era difícil para os EUA validarem a identidade de alguém vindo da Coreia do Norte ou descobrir se uma pessoa era uma ameaça.

As restrições sobre a Venezuela tiveram foco em funcionários do governo Socialista, o qual a administração de Trump culpou pela queda do país em desordem econômica, incluindo funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional e seus familiares mais próximos.

Fonte: Reuters Imagem: Bank Image