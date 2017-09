Recordes bizarros do mundo no Guinness

A edição anual do Livro Guinness de Recordes 2018 traz registros do mundo inteiro. Foi lançado nesta quinta-feira (7), com recordes da natureza como estranhas e bizarras façanhas humanas.

As unhas mais longas do mundo podem não ser nada interessantes. Mas entraram no livro. O recorde atual pertence a Ayanna Williams, do Texas (EUA), com 5,764 metros de comprimento. E, detalhe, as unhas são decoradas.

E existem cílios tão longos a ponto de entrarem no livro? Sim. Pertencem a uma chinesa e os mais longos medem 12,4 cm. Eles são cílios superiores.

O bodybuilder mais velho é Jim Arrington, americano, nascido em 1932. Portanto, com 83 anos completos e foi campeão no seu país.

Brasileiros no Guinness e YouTuber com 12 bilhões de visualizações

Também dos Estados Unidos, um menino – Ryan – foi o YouTuber mais visualizado do mundo, ultrapassando a marca dos 12 bilhões (12.076.126.791) de visualizações em um único vídeo. Estima-se que seu recorde não será apenas de 2018, mas deste milênio.

O topete mais alto do mundo mede 52 cm. Pertence a Benny Harlem (EUA), conforme medido em Los Angeles no ano passado.

Aqui entra um casal inusitado. Os noivos brasileiros são os mais baixinhos adultos do Planeta. Paulo Gabriel da Silva Barros e Katyucia Lie Hoshino, medindo uma altura combinada de 1,81 m, verificada em Itapeva-São Paulo, em 3 de novembro de 2016.

Japonês com recordes bizarros: pula corda de nádegas

Um único cidadão japonês obteve dois registros. Ele é especialista em pular cordas. Até aqui nada demais. Só que Sadao Watanabe usa uma corda de 10 metros de comprimento. E olhe só o feito dele: pula 24 vezes em 30 segundos.

Além disso, pula corda com as nádegas. Haja glúteos. Ele consegue dar 104 saltos em 30 segundos.

Confira as proezas do Sada, como é conhecido, no vídeo.

Fontes: TBS e Guinness Fotos: divulgação do Guinness