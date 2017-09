Novidades do iPhone 8, Watch e Apple TV

Se você ainda não tem um Apple Watch vai querer um. Cresceu 50% este ano, é relógio número 1 no mundo, disse Tim Cook. Ele obteve 97% de satisfação pelos usuários.

Jeff Williams sobe ao palco para explicar tudo sobre o Apple Watch Series 3. O Apple Heart Study ajuda a monitorizar e analisar os batimentos cardíacos dos utilizadores. Estará disponível para os fãs em 19 de setembro e com uma grande novidade (já tinha vazado): não precisa comprar um novo número de telefone – ele ganhou função celular com o mesmo número do seu iPhone. A Series 3 funciona com um SIM menor do que um nano SIM. E a tela do relógio funciona como antena.

Além disso relógio da Maçã ganhou um processador dual-core que permite que a Siri fale. W2 é um novo chip que permite usar Bluetooth e Wi-Fi – 85% mais rápido – de forma mais eficiente, não gastando assim tanta bateria. Promete ser 50% mais eficiente. Além disso a série é à prova d’água. Os apps funcionam de forma independente do iPhone e o usuário pode curtir as 40 milhões de músicas do Apple Music.No Japão estarão à venda nas lojas Apple, bem como nas operadoras Au, Docomo e Softbank, a partir de 22 de setembro.

Há 3 cores para o relógio: dourada, prateada e space gray. E, como nas versões anteriores, pulseiras com cores e materiais diferentes. Os preços do novo Apple Watch Series 3 com GPS são a partir de 36.800 ienes sem dados celulares e com dados, a partir de 45.800 ienes, ambos sem imposto. Pré-venda a partir de 15 para entrega a partir de 22 de setembro.

Apple TV: novidades

Em seguida, o anúncio foi da Apple TV 4K. A Maçã apresentou duas tecnologias para garantir a qualidade da nova TV – HDR 10 e Dolby Vision.

A nova Apple TV também garantirá diversão com os games. Um jogo chamado Sky foi demonstrado no palco. O game pode ser jogado usando o dedo, com com o auxílio da Siri. O Sky estará disponível exclusivamente para Apple TV, iPhone e iPad e tem lançamento previsto para o final do ano.

A nova Apple TV custará 19.800 ienes (32 GB) e 21.800 (64 GB), ambos sem imposto, com a pré-venda em 15 de setembro no Japão.

iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Tim Cook falou sobre a história do iPhone: como o inovador aparelho mudou a vida das pessoas. E o quanto tem inovado. Foi uma ino vação atrás da outra.

O iPhone 8 foi apresentado com um novo design, de vidro na frente e atrás com melhorias na qualidade de som. Além disso vem com processador Apple A11 Bionic, 64 bits e 4 núcleos de alta eficiência. Você nunca fotografará tão bem como com esses novos modelos. Os novos processadores permitem tirar fotos de maior qualidade devido ao seu poder computacional. A câmera do iPhone 8 tem 12 MP.

A realidade aumentada é uma das apostas para esse iPhone. Uma demonstração da Directive Game foi mostrada em palco e, segundo o apresentador, é o melhor jogo de realidade aumentada disponível atualmente. O jogo tira partido do AR kit e Metal 2 da Apple e das novas fantásticas câmaras do iPhone 8 e 8 Plus.

Agora é possível recarregar a bateria do iPhone sem fio graças ao vidro que o envolve. O 8 tem display de 4,7 polegadas, o 8 Plus traz uma tela de 5,5 polegadas. Os speakers receberam mais potência.

Os 2 modelos tem 3 opções de cores: space gray, prata e dourado. 64 GB de espaço, e no máximo 256 GB. Os preços são a partir de 78.800 ienes (sem imposto) e 89.800 ienes (Plus). Pré-venda em 15 de setembro para entrega a partir de 22.

O novo iOS 11 estará disponível para todos os usuários em 22 de setembro, no Japão.

iPhone X: a surpresa

O novíssimo iPhone X (dez) é pura inovação. Conforme já havia vazado, tem Super Retina Display, 5,8 polegadas, que ocupa toda a parte frontal, com OLED Super Retina Display, oferece mais contraste, com resolução de 2436x1125p com 458 ppi.

Não tem botão Home, basta um toque, um scroll para cima e começar a usar. Tem tecnologia de Face ID (reconhecimento facial), fluidez, otimiza fotos e vídeos, é resistente a água e poeira, um design inovador.

Tem tecnologias Dolby Vision e HDR 10. Nada de botão Home conforme já havia vazado. O desbloqueio acontece com um único toque na tela e um deslizar de dedo, de baixo para cima, para que a tela toda do aparelho apareça.

A novidade esperada foi a apresentação dos Animojis. Eles podem ser animados de acordo com os movimentos do rosto do usuário.

As câmeras do iPhone X são especiais. Trazem sistema duplo de câmeras traseiras com 12 megapixels cada. Conta com novos filtros para cores, estabilizador duplo de imagens e o mesmo sistema de melhorias de imagens do iPhone 8, obtendo fotos mais claras e nítidas mesmo em ambientes escuros. A câmera frontal foi batizada de TrueDepth Camera, pois traz uma profundidade de campo ainda maior.

Tem o novo processador A11 Bionic e bateria que dura duas vezes mais do que a do iPhone 7. A recarga da bateria pode ser feita wireless, ao mesmo tempo em que se pode carregar o novo Apple Watch e os AirPod.

O icônico iPhone X tem preço a partir de 112.800 ienes (sem imposto), dependendo do armazenamento – 64 ou 256 GB. Pré-venda a partir de 27 de outubro e envios a partir de 3 de novembro, no Japão.

“iPhone X é o futuro”, disse Tim Cook. Enfatizou que foi o melhor iPhone já construído pela Apple. É todo de vidro, com corpo de aço. Cook disse que Steve Jobs ficaria orgulhoso do iPhone X.

Todos os produtos lançados nesta quarta-feira já estão atualizados na web page da Apple Japan.

Assista ao vídeo da transmissão do evento (em inglês)

Fotos: evento transmitido ao vivo