Mulher mais pesada do mundo morre aos 37 anos

A egípcia Eman Ahmed Abd El Aty, considerada a mulher mais pesada do mundo, morreu aos 37 anos na manhã de segunda-feira (25) em hospital dos Emirados Árabes Unidos (EAU) por insuficiência cardíaca e falha renal.

Segundo os familiares, Eman foi diagnosticada com elefantíase, doença que causa inchaços nos quatro membros do corpo, ainda na infância e, devido a sua condição, não conseguia movimentar a maior parte de seu corpo.

Além de sofrer com acidentes vasculares cerebrais (AVC), Eman também convivia com sintomas de hemorragia arterial, diabetes, perturbação do sono e outros por causa do excesso de peso e mal conseguia falar devido à paralisia de algumas partes do corpo.

Anteriormente, Eman pesava aproximadamente 500kg. Em fevereiro deste ano, Eman foi transportada por jatinho especial da cidade portuária de Alexandria (Egito) para Mumbai, na Índia, a fim de passar por cirurgia de perda de peso.

Segundo os médicos, após a cirurgia, Eman perdeu mais de metade do peso. Depois de maio, Eman recebia tratamento em hospital do EAU com equipe de mais de 20 médicos.

No mês passado, Eman havia comemorado seu aniversário com os médicos e familiares. Segundo as mídias locais, ela tinha o sonho de visitar a praia algum dia.

Fonte: AFPBB via Yahoo Imagens: AFPBB News