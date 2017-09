Magnífico eclipse solar em vídeo

O eclipse solar ocorrido em 21 de agosto deste ano, visto por milhares de americanos, pode ser visto em vídeo para quem não teve a oportunidade de conferi-lo ao vivo.

O fenômeno da lua cobrindo o sol pôde ser observado ao longo de quase 2 horas, depois de 99 anos, do Pacífico ao Atlântico, nos Estados Unidos.

O eclipse solar total começou por volta das 10h15 no oeste do estado de Oregon e cruzou mais de 14 estados para o leste da Carolina do Sul, levando cerca de 1 hora e 45 minutos.

Eclipse solar e o diamond ring

Uma equipe de reportagem do Sankei News foi até lá para gravar as imagens.

À medida que o sol foi sendo coberto pela lua, a temperatura caiu. Repentinamente o dia perdeu a luz, ficando tudo escuro. Nesse momento, só se ouviam vozes de exclamação, relata o Sankei.

A escuridão de 2 minutos e 17 segundos terminou com a volta do brilho do sol. Ele reapareceu para a plateia em forma de elo chamado de “diamond ring” (anel de diamante, na tradução livre).

Novamente, se ouviam vozes de exclamações pelo magnífico fenômeno.

Confira tudo isso em imagens gravadas e editadas no vídeo abaixo, de 2’21”.

Fonte e fotos: Sankei News