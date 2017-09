Furacão Irma deixa mortos na Flórida

A população no estado sul da Flórida, nos Estados Unidos, está em alerta máximo, visto que o furacão Irma avançou em terra na tarde de domingo (10).

Pelo menos 3 mortes relacionadas ao furacão Irma foram reportadas na Flórida.

Segundo a agência de notícias Reuters, o Irma deixou pelo menos 24 mortos nas ilhas do Caribe, incluindo São Martin.

Cerca de 2.34 milhões de lares estão sem energia elétrica na Flórida. Fortes ventos estão afetando várias áreas, derrubando guindastes de construção e árvores. Estradas em Miami estão inundadas em razão das fortes chuvas e ondas altas.

Autoridades meteorológicas informaram que as ondas podem chegar a uma altura de 4.5 metros.

O governo da Flórida emitiu ordens de evacuação para 6.3 milhões de pessoas, ou um terço da população do estado. Muitas pessoas estão refugiadas em abrigos.

Falando com repórteres na Casa Branca no domingo, o presidente Donald Trump disse que a Guarda Costeira dos EUA vem sendo heroica e que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência está fazendo um bom trabalho em coordenar a resposta emergencial com os estados.

O Irma está agora perdendo força, mas poderá continuar sendo um furacão até pelo menos a manhã de segunda-feira (horário local), segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC na sigla em inglês).

“No percurso previsto, o olho do Irma deverá ser mover perto da costa oeste da península da Flórida até a manhã de segunda-feira (horário local). O Irma deverá então se mover em terra para o norte da Flórida e sudoeste da Geórgia na tarde de segunda-feira”, informou o NHC.

Fonte: NHK, BBC Imagem: NHK