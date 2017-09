Fotografar como profissional com o iPhone e caixa do Big Mac

As fotos portrait de capas de revista requerem, além do olhar do fotógrafo, um estúdio, câmeras de última geração e equipamentos de iluminação. É essa a imagem que a maioria do Planeta tem.

Um renomado fotógrafo – Philippe Echaroux – aceitou o desafio de fotografar com qualidade, usando apenas o iPhone e uma iluminação simples. Desafio do Big Mac aceito, o famoso logo foi para uma loja McDonald’s comprar o sanduíche e seus acompanhamentos.

Com a ajuda de uma lanterna LED, rapidamente montou o seu equipamento de iluminação usando o canudo e a caixa do sanduíche.

Big Mac em ação

Sem usar fundos de estúdio, ele rapidamente começou a tirar portraits que parecem ter sido produzidos com equipamentos sofisticados. Publicou as fotos no seu Instagram e elas começaram a chamar a atenção de pessoas do mundo.

A iluminação instantânea é aplicada ao rosto de uma pessoa da frente e, quando tomada com o iPhone, a luz refletida tem boas condições. “É uma sombra requintada que eu não acredito que obtenho isso com a caixa Big Mac”, disse o fotógrafo.

Além do Big Mac, apps

Echaroux usa apps de edição de imagem – VSCO, Photoshop FIX e Lightroom Mobile – para processar as imagens fotografadas. Como resultado, as fotos tiradas com a caixa do Big Mac e uma lanterna deram um acabamento como se as fotos tivessem sido tiradas com câmeras e equipamentos sofisticados.

Ele provou que quem tem talento usa quaisquer recursos, exclamou o colunista.

Confira como ele fez tudo isso no vídeo abaixo.

Fonte: Rocket News Fotos: Philippe Echaroux