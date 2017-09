Forte terremoto no México pode paralisar produção de veículos no país

O grande terremoto que atingiu a capital do México na terça-feira (19) pode paralisar a produção de automóveis no país, uma de suas principais indústrias.

O terremoto ocorreu por volta das 13h14 e, segundo a estimativa do Centro de Pesquisa Geológico dos EUA, a magnitude foi de 7.1 graus. O epicentro foi perto de onde os estados de Puebla e Morelos se encontram, a cerca de 120km da cidade do México.

Autoridades divulgaram pelo menos 225 fatalidades. O tremor não foi tão poderoso como o de magnitude 8.1 que ocorreu no dia 7 de setembro no sul do país. Contudo, o recente tremor ocorreu mais perto da capital e atingiu um polo de produção de automóveis na região central do México.

As montadoras alemãs Volkswagen e Audi têm instalações de produção no estado de Puebla. O estado do México, que inclui a capital, é lar para fábricas da Ford Motor e da Fiat Chrysler Automobiles. A japonesa Nissan opera uma planta no estado de Morelos.

Montadoras japonesas dobraram suas produções mexicanas ao longo de 5 anos até 2016, para cerca de 1.45 milhão de unidades anualmente, ou aproximadamente 40% de suas produções nos EUA.

A Nissan produz acima de 860.000 veículos anualmente no México, mais do que qualquer outra montadora. A empresa sentiu o terremoto em sua sede na cidade do México e em sua fábrica na cidade de Cuernavaca, então interrompeu a produção e dispensou os funcionários. Ela ainda está confirmando qualquer casualidade e continua investigando danos em suas instalações na parte central do país.

A Mazda Motor, que monta cerca de 250.000 veículos por ano em uma fábrica na cidade de Salamanca, no estado de Guanajuato, não recebeu qualquer relato de danos em seu local.

Danos na rede de transporte podem interromper o fornecimento de peças para montadoras.

Fonte: Nikkei Imagem: YouTube (Rappler)