Explosão em metrô de Londres deixa pelo menos 22 feridos

A polícia britânica está tratando a explosão no metrô em Londres como um ato de terrorismo, divulgou a NHK.

O Serviço Nacional de Saúde informou que pelo menos 22 pessoas sofreram queimaduras e outros ferimentos na explosão que ocorreu na manhã sexta-feira (15) por volta das 8h (horário local) perto da estação Parsons Green na District Line, quando o metrô estava lotado de passageiros.

Relatos dizem que um objeto suspeito explodiu em um vagão e a mídia local mostrou fotos do que aparentava ser um balde branco em chamas.

Em sua conta no Twitter na sexta-feira , a primeira-ministra britânica Theresa May postou que seus pensamentos estão com as pessoas feridas. May poderá liderar uma reunião do comitê de emergência do governo em resposta ao incidente.

Uma testemunha disse à BBC que viu um balde em chamas ao lado da porta de um vagão. Outro disse que houve uma explosão com forte barulho enquanto o trem estava parado na estação e que ele viu pessoas com queimaduras.

Policiais armados e bombeiros foram enviados ao local.

Fonte e imagem: NHK