Escândalo: brasileiro fotógrafo megafamoso e surfista era fake

Eduardo Martins, fotógrafo brasileiro de campos de batalha que trabalha consignado nas Nações Unidas (ONU), gosta de ajudar as pessoas e de surfar. Loiro, corpo sarado, bonito e tinha superado abusos na infância, além de uma leucemia. Era “humano” diante das guerras e ajudava as crianças.

A história parece perfeita demais. Ele, supostamente paulistano, 32 anos, tinha 127 mil seguidores na sua conta do Instagram, onde assinava como edu_martinsp. Só que ninguém nunca viu esse tal de Edu pessoalmente. Seus contatos eram todos feitos pelas redes sociais, principalmente o WhatsApp. Nunca apareceu pessoalmente.

Belas fotos – roubadas

Belas fotos feitas na África ou no Oriente Médio chamaram à atenção de milhares de pessoas do Planeta.

“No entanto, o fotógrafo do campo de batalha Eduardo Martins não era real. As fotos e imagens postadas até agora foram as que roubou dos trabalhos dos fotógrafos que realmente correm riscos e, realmente, trabalham no Iraque e outros países”, destacou a agência AFP em matéria da sexta-feira (8).

De acordo com o anúncio feito pela BBC desta semana, as alegações sobre sua identidade surgiram como resultado da contestação da jornalista brasileira Natasha Ribeiro (BBC), que é colaboradora no Oriente Médio.

Ela começou a desconfiar da identidade do fotógrafo perfeito, pois ninguém do meio o conhecia no Oriente Médio. A agência de notícias AFP entrevistou um fotógrafo que disse ter recebido contato desse suposto fotógrafo, dizendo que queria fazer uma oferta para divulgar suas fotos para o mundo.

Fotógrafo enganou todo mundo

De acordo com o jornalista Fernando Costa Netto, que entrevistou este misterioso fotógrafo para uma revista especializada em surfe, contou que ele mesmo disse ter 32 anos, nasceu em São Paulo, o cabelo é loiro e que seus olhos são azuis.

No Instagram, publicava reproduções de páginas que teriam usado seu trabalho, mostrando veículos famosos.

Segundo a BBC, “para aumentar a veracidade do que dizia, deixava públicos comentários calorosos de ‘amigos’. Entre os cumprimentos estavam elogios de um suposto repórter do The Wall Street Journal chamado Thomaz Griffin, por uma dessas publicações na imprensa internacional. A redação do diário americano afirmou à BBC Brasil que não emprega nenhum jornalista com esse nome”.

A BBC publicou um depoimento dele. “Uma vez, durante um tiroteio no Iraque, eu parei de fotografar para ajudar um menino que tinha sido atingido por um molotov e o retirei da zona de tiro. Eu paro de ser fotógrafo para ser um ser humano”, afirmou em uma entrevista para a publicação estrangeira Recount Magazine, em outubro de 2016.

O fotógrafo fake sumiu

“Em junho deste ano, ele chegou à BBC Brasil. Ofereceu sua história e suas fotos gratuitamente. Recusou-se a falar por telefone, sob a justificativa de que estava no front em Mossul, no Iraque, espaço disputado pelas forças de segurança do país e pelo grupo extremista autodenominado Estado Islâmico. Mandava mensagens de voz por WhatsApp, sempre como arquivos de áudio, nunca instantaneamente gravadas”, publicou a BBC.

No final de agosto, o misterioso fotógrafo deletou sua conta do Instagram e sumiu do WhatsApp também.

Segundo o jornalista Fernando Costa Netto, o misterioso tinha uma namorada no Rio de Janeiro e a polícia está atrás da identidade verdadeira dele.

Se for encontrado responderá por fraude cibernética e infração de direitos autorais. Certamente, de moço bonito e bonzinho passará a ocupar espaços policiais nas mídias.

Se quer saber detalhes, leia a matéria da BBC (português) na íntegra, clicando aqui.

Fontes: Waves, AFP e BBC Fotos: BBC/The Guardian