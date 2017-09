Coreia do Norte confronta Trump: ‘intenção de apagar os EUA para sempre’

No domingo (3) a mídia estatal da Coreia do Norte KCNA trouxe palavras de elogio ao sucesso do experimento nuclear ao mesmo tempo em que enfatiza uma atitude de confronto contra o governo Trump. “A explosão da bomba de hidrogênio foi um trovão para declarar que os EUA são inimigos que não podem coexistir neste mundo”, demonstrando atitude de confronto.

Já nesta segunda-feira (4), o jornal do Partido Trabalhista trouxe na capa fotografias do líder do país comunista, Kim Jong-un, no momento que ordenou o teste nuclear, em Punggye-ri. E explica o que o mundo já soube – a Coreia do Norte desenvolveu uma bomba de hidrogênio em miniatura para ser introjetada nos mísseis.

Intenção de apagar os EUA para sempre

Segundo a NHK, na segunda página, o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia e também diretor de propaganda, repetiu as palavras de declaração ao inimigo. Além disso, ele afirmou louvar o teste nuclear realizado depois de cerca de um ano.

“A nossa intenção é apagar os Estados Unidos para sempre da face da Terra, caso mostre qualquer movimento inadequado”, declarou, enfatizando a postura de confronto contra o regime Trump.

A Coreia do Norte mostrou ao mundo o seu potencial nuclear, com o último teste realizado no domingo. O Dia Nacional da Fundação é comemorado em 9 deste mês e acredita-se que Kim Jong-un quis mostrar performance para deixar claro que não se sucumbirá às pressões americanas.

Fonte e foto: NHK