Casal é preso por canibalismo de pelo menos 30 pessoas na Rússia

As autoridades russas divulgaram em 25/set a prisão de um homem de 35 anos e sua esposa por suspeita de terem matado inúmeras pessoas e comido parte de seus corpos. Os casos teriam acontecido ao sul da região de Krasnodar. As mídias locais reportaram que pelo menos 30 pessoas foram assassinadas desde 1999.

Segundo o Comitê Investigativo da Federação Russa, no início deste mês, uma pessoa encontrou o celular do homem em uma rua da cidade de Krasnodar. O celular foi entregue para a polícia como “objeto perdido” e, para investigar o dono, as autoridades abriram as fotos tiradas no telefone. E, para a surpresa dos policiais, o telefone continha selfies do casal com partes do corpo de uma mulher assassinada. As autoridades conseguiram identificar os suspeitos e os prenderam.

Inicialmente o homem negou as suspeitas de assassinato da mulher. Ele declarou que havia encontrado o corpo da mulher, tirado algumas selfies e acabou perdendo o celular. No dia seguinte à detenção, o corpo da mulher foi encontrado dentro de mala jogada nas redondezas. Contudo, após isso, o homem confessou o assassinato da mulher e de mais duas outras pessoas em 2012.

Segundo fonte da agência de manutenção de segurança, “ainda não há confirmações das informações. No momento atual, a Agência de Manutenção de Segurança encontrou uma garrafa de vidro contendo mão humana. O homem preso confessou que essa mão pertencia à mulher que ele havia assassinado e tirado selfies com os restos do corpo.”, informou o Sputnik News.

As autoridades informaram que encontraram partes humanas armazenadas e embebidas em água salgada no quarto de pousada onde estavam hospedados.

Até o momento atual, a polícia conseguiu confirmar a identidade de 7 vítimas. Contudo, ainda não há muitas informações sobre a maioria delas.

As autoridades continuam as investigações do maior caso de canibalismo da história da Rússia.

Fonte: CNN e Sputnik News