Apple deverá vender Watch como nunca

Segundo pesquisa realizada pela empresa especializada Fluent nos Estados Unidos, mais da metade dos usuários do Apple Watch pretendem adquirir um novo – Series 3.

Se for esse o caso, a Apple poderá vender 15 milhões de relógios Apple, com as “mudanças na demanda” dos usuários existentes. O Apple Watch surgiu em 2015. Até o anúncio do lançamento do Series 3 vendeu cerca de 32 milhões de unidades pelo mundo. Considerando que os novos usuários se juntarão para engrossar essa estatística, a gigantesca e inovadora empresa da Maçã provavelmente venderá mais relógios da Apple do que nunca.

Segundo o resultado da pesquisa 27% dos entrevistados disseram que, com certeza, vão adquirir um Apple Watch. Mais 22% responderam que certamente vão comprar. E 19% ainda parecem estar indecisos.

No Japão, a Apple já iniciou as vendas do Series 3. Usuários que pretendem adquirir o modelo com GPS e função celular, podem usar o mesmo número do iPhone. Podem procurar também as 3 grandes operadoras – Au, Docomo e Softbank – para adquirir um dos modelos disponíveis.

Mercado de smartwatches e Apple Watch

Não é só a inovadora Maçã que oferece smartwatches. Ela tem concorrentes. Porém, a Fluent detectou que as fortes vendas da Apple Watch estão sendo conduzidas pela alta lealdade dos consumidores aos produtos da Maçã.

O mercado para esse segmento ainda irá crescer muito. Uma pesquisa revela que 86% dos americanos ainda não possuem um.

A empresa de pesquisa constatou que 42% dos usuários de iPhone comprarão smartwatch da marca Apple. Por outro lado, dos usuários de Android somente 8% manifestaram vontade de comprar um Apple Watch.

Os smartwatches preferidos dos usuários de Android são Samsung Gear com 19% da fatia do mercado, seguido pela Fitbit com 10%. Outras marcas como Sony, LG, Motorola e a Huawei aparecem timidamente na lista.

Fonte: Forbes Japan Imagens: Apple e Google Shopping