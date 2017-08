Policiais apreendem droga com a cara do Trump

Aparentemente são inocentes balinhas ou pequenas pastilhas de cor laranja, com formato do rosto do presidente norte-americano Donald Trump. No verso delas, tem até inscrição do sobrenome.

De acordo com a CNN do Japão, foram apreendidos cerca de 5 mil comprimidos de droga sintética chamada de MDMA-Methylenedioxymethamphetamine ou a conhecida como Ecstasy. Esses comprimidos todos foram produzidos com a cara do Trump. A droga, dividida em pacotes, foi apreendida pelas autoridades policiais da Alemanha, no estado da Baixa Saxônia, na parte noroeste do país.

Droga com cara do Trump: 5 milhões de ienes

Os policiais pararam um carro suspeito e fizeram uma vistoria, em 20 deste mês. Lá foram encontrados pacotes contendo esses comprimidos. Segundo divulgação, o volume dessa droga foi avaliado em cerca de 39 mil euros ou cerca de 5 milhões de ienes, como preço final ao consumidor.

O anúncio oficial por parte da polícia local foi no dia seguinte, 21. Ela disse que prendeu pai de 51 anos e filho de 17. Eles já foram encaminhados para o tribunal, segundo a CNN.

Fonte e fotos: CNN Japan