Incêndio de grande proporção atinge um dos prédios residenciais mais altos do mundo

Um incêndio de grande proporção atingiu o arranha-céu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na noite de quinta-feira (3), enviando colunas de fumaça ao céu, ocasionando uma chuva de destroços.

A polícia de Dubai informou que bombeiros estavam no local e que, até o momento, não houve registro de pessoas feridas no incêndio que consumiu a Torch Tower, localizada no bairro popular de Marina.

“A Torch Tower foi evacuada pela Defesa Civil de Dubai, que estava trabalhando para controlar o fogo”, disse o governo de Dubai em sua conta no Twitter.

Veja imagens do prédio em chamas veiculado nas mídias sociais:

A Torch Tower é uma das torres residenciais mais altas do mundo, com mais de 80 andares. Centenas de pessoas foram evacuada em 2015 do mesmo prédio quando um incêndio consumiu a torre.

Especialistas em construção e da segurança citaram um tipo popular de revestimento dos prédios que pode ser altamente inflamável.

Um incêndio devastador em Londres, que ocorreu em junho, deixou ao menos 80 mortos, levando as autoridades britânicas a realizarem testes mais minuciosos nos sistemas de revestimento de suas torres.

Fonte: ABC.net Imagem e vídeo: Twitter/@Mamad_ElShabazz