Hospital na Índia é investigado após morte de mais de 60 crianças

A polícia no norte da Índia deu início a uma investigação após a morte repentina de várias crianças em um hospital público.

Autoridades do estado de Uttar Pradesh vêm investigando a morte de 30 crianças no hospital situado em Gorakhpur. As crianças morreram em sequência entre a quinta-feira e sexta-feira da semana passada. Elas foram hospitalizadas após terem contraído encefalite japonesa, uma doença transmitida por mosquito e ocorre principalmente na Ásia.

Funcionários do estado disseram que 63 mortes ocorreram no hospital somente na semana passada. As crianças tinham entre poucos meses a 11 anos de idade.

Segundo funcionários, uma fornecedora de oxigênio líquido para uso em inaladores cortou as entregas ao hospital em razão de atraso nos pagamentos. Eles salientaram que o fornecimento de oxigênio foi interrompido algumas vezes por várias horas na semana passada.

O governo do estado disse que as conexões entre o corte de oxigênio e as mortes das crianças são desconhecidas. Contudo, o governo considerou o hospital responsável pelo incidente e suspendeu seu chefe.

Fonte e imagem: NHK