EUA realizam teste de míssil balístico intercontinental

A Força Aérea dos EUA lançou com sucesso um míssil balístico intercontinental (ICBM) desarmado da Califórnia, o 4º teste do tipo realizado neste ano.

A 30 SW (30th Space Wings) disse que o míssil Minuteman 3 foi lançado às 2h10 de quarta-feira (horário local) da Base da Força Aérea de Vanderberg, a cerca de 209km de Los Angeles.

Uma declaração da Força Aérea disse que o teste serviria para mostrar a eficácia, preparação e precisão do sistema de armamento e que não se tratava de uma medida contra a Coreia do Norte.

Mísseis Minuteman são testados frequentemente com lançamentos de Vanderberg que enviam veículos de reentrada não armados a cerca de 6.800km ao longo do Pacífico em direção a uma área de alvo no Atol de Kwajalein.

No entanto, os mais recentes lançamentos ocorrem em meio a tensões com a Coreia do Norte, enquanto a nação isolada desenvolve seus próprios ICBMs.

Dados de voo sobre o mais recente teste da Coreia do Norte, realizado em 28 de julho, mostraram que uma ampla área dos EUA, incluindo Los Angeles e Chicago, estão agora na faixa das armas de Pyongyang, de acordo com analistas.

Em resposta, dois bombardeiros B-1 da Força Aérea dos EUA sobrevoaram a Península Coreana no domingo (30/jul) em uma demonstração de força. Os EUA também disseram que conduziram com sucesso um teste de sistema antimíssil localizado no Alaska.

Os lançamentos anteriores de ICBMs Minuteman foram conduzidos em fevereiro, abril e maio. Nesses meses, a Força Aérea também conduziu um teste de interceptor de míssil lançado de Vanderberg. O interceptor destruiu uma ogiva falsa no Pacífico.

