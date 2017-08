EUA pedem que América Latina corte laços com a Coreia do Norte

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu que as nações da América Latina cortem relações com a Coreia do Norte para isolar o país, visto que Pyongyang está acelerando seu desenvolvimento nuclear e de míssil.

Pence está visitando a América Latina. Na quarta-feira (16), ele realizou uma conferência de imprensa junto com a presidente chilena Michelle Bachelet após eles discutirem as questões de comércio bilateral, Coreia do Norte e Venezuela.

Pence disse que os EUA colocam grande importância no permanente isolamento diplomático do regime de Kim Jong-un.

Ele disse que os EUA pedem ao Chile, Brasil, México e Peru que rompam todos os laços diplomáticos e comerciais com a Coreia do Norte.

Pence revelou que pediu ao governo chileno que reclassificasse como produto de luxo o vinho que o país exporta, que seria banido sob as sanções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte.

As resoluções das Nações Unidas não categorizam o vinho como um produto de luxo, mas muitos países têm proibido sua exportação para a Coreia do Norte.

A administração dos EUA enviou seus altos funcionários a países em todo o mundo a fim de pressionar as nações a não aceitarem trabalhadores norte-coreanos e cortar relações de negócios.

Fonte e imagem: NHK