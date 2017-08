Destróier americano colide com navio mercante perto de Cingapura; 10 desaparecidos

Um destróier americano da base de Yokosuka (Kanagawa) colidiu com um navio mercante ao leste de Cingapura nesta segunda-feira (21), deixando 10 marinheiro desaparecidos e 5 feridos, segundo a marinha.

O USS John S. McCain colidiu com a embarcação mercante Alnic MC em águas ao leste do Estreito de Malaca e Cingapura por volta das 5h24 (horário local), disse em uma declaração a 7ª Tropa da Marinha Americana.

Quatro dos feridos foram evacuados por um helicóptero da marinha de Singapura para um hospital na cidade estado, mas não correm risco de vida. O quinto marinheiro ferido não necessitou de cuidados médicos.

Relatos iniciais indicaram que o McCain sofreu danos no lado esquerdo.

Esforços de busca e resgate estavam sendo realizados em coordenação com autoridades locais, disse a 7ª tropa, salientando que navios da marinha de Singapura e helicópteros, uma embarcação da guarda costeira e barcos rebocadores estavam na áreas para ajudar.

“Nossa principal prioridade é determinar a segurança do navio e da tripulação”, salientou John Richardson, chefe de operações navais dos EUA , via Twitter. “Assim que novas informações forem recebidas nós compartilharemos”.

O cargueiro envolvido na colisão é um petroleiro com bandeira da Libéria usado para transportar petróleo e produtos químicos, com peso de 30.000 toneladas, de acordo com o site da indústria, Marine Traffic.

O Estreito de Malaca, entre a Península Malaia e a ilha de Sumatra na Indonésia, é notoriamente difícil de navegar devido ao tráfego congestionado.

O mais recente incidente ocorre somente 2 meses após a colisão do USS Fitzgerald com um cargueiro das Filipinas no meio da noite ao largo da costa do Japão. Sete marinheiros americanos morreram no incidente.

Além da colisão do Fitzgerald, as forças armadas dos EUA têm registrado vários incidentes no Pacífico nos últimos meses.

Fonte: Japan Times Imagem: ANN