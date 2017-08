Bezerra recém-nascida viraliza na Internet por semelhança com membro do Kiss

Segundo as mídias americanas, em 28 do mês passado, uma bezerra com pelagem preta e branca no rosto nasceu em fazenda do estado do Texas. Essa bezerra chamou a atenção de muitos internautas por sua semelhança com Gene Simmons, baixista da banda Kiss.

Pelo fato de ser muito parecida com Gene Simmons, a bezerra foi nomeada de Genie. O próprio baixista comentou essa semelhança em seu Twitter: “Isso é real, gente! A bezerra chamada Genie nasceu em rancho no Texas e parece EXATAMENTE com o roqueiro do Kiss Gene Simmons.”

This is real, folks!!! Calf called Genie is born on Texas ranch and looks EXACTLY like Kiss rocker Gene Simmons https://t.co/m6CcUlA7cy — Gene Simmons (@genesimmons) 31 de julho de 2017

Segundo a rancheira da fazenda onde a bezerra nasceu, Genie não será levada a um matadouro e será um animal de estimação.

Fonte: NHK News