Autor do atentado em Barcelona é morto pela polícia

Na segunda-feira (21), a polícia espanhola matou a tiros o homem suspeito de ser o militante islâmico que dirigia uma van e avançou contra uma multidão de pedestres em Barcelona, Espanha, na semana passada, deixando 13 mortos e mais de 100 feridos.

Finalizando uma caça de 5 dias ao homem, a polícia rastreou Younes Abouyaaqoub, de 22 anos, em uma área rural perto de Barcelona. A polícia o matou a tiros após ele usar o que parecia ser um cinturão de explosivos.

Younes estava foragido desde a noite do dia 17 de agosto, após ele ter avançado com uma van em alta velocidade contra em uma multidão de pedestres ao longo da avenida mais famosa de Barcelona, a Las Ramblas, no pior ataque militante da Espanha em mais de 1 década.

O Estado Islâmico (EI) assumiu responsabilidade e a polícia acredita que o ataque foi planejado por dezenas de comparsas, incluindo 1 irmão e 2 primos do marroquino Abouyaaqoub.

Com a morte de Younes, no total 8 supostos terroristas ligados ao atentado foram mortos. Outros 4 estão presos.

O EI também diz ser responsável por um atentado separado que ocorreu horas depois do ataque com van, na cidade costeira de Cambrils, sul de Barcelona.

Em Cambrils, uma van avançou contra pedestres e seus ocupantes saíram do veículo e tentaram esfaquear pessoas. Cinco suspeitos foram mortos a tiros pela polícia, enquanto uma espanhola morreu durante o ataque.

Nas 7 horas de violência que seguiram o ataque com van em Las Ramblas na tarde do dia 17 de agosto, agressores mataram 15 pessoas: 13 em Las Ramblas, a vítima de Cambrils e um homem no carro sequestrado.

Das 120 pessoas feridas em Las Ramblas, 9 continuam em estado grave no hospital.

Fonte: Nikkei Imagem: ANN