Trump obtém menor taxa de aprovação da história

Segundo a pesquisa de opinião pública realizada pela ABC TV e pelo Washington Post, a aprovação de Trump diminuiu para 36%, uma queda de 6 pontos em relação a abril deste ano. Por outro lado, a taxa de desaprovação subiu para 58%, um aumento de 5 pontos. Oficialmente, o presidente Trump tem a pior taxa de aprovação e desaprovação desde o fim da II Guerra Mundial.

De acordo com a pesquisa, 34% dos entrevistados responderam que confiam na capacidade de negociações diplomáticas de Trump enquanto 66% não confiam. Além disso, 50% das pessoas apoiam a continuidade do Obama Care, sistema de seguros de assistência médica que entrou em vigor no segundo mandato do ex-presidente Obama, e apenas 24% apoiam as alternativas propostas pelo Partido Republicano, partido do presidente Trump.

Acerca das dúvidas sobre a relação da Rússia e os oficiais do presidente Trump durante as eleições, 41% responderam que acreditam que houve uma cooperação intencional entre as duas partes.

A partir desses resultados, a ABC TV estipula que a queda da aprovação foi impactada pelos dois casos citados acima.

Contudo, entre os apoiadores do partido republicano, apenas 9% acreditam nas relações entre a Rússia e Trump. Ademais, 43% responderam que acreditam nas políticas econômicas do atual governo, o que mostra uma leve vitória em relação à taxa de desaprovação do assunto.

Em relação a isso, o presidente Trump comentou em seu Twitter que “uma taxa de aprovação de aproximadamente 40% nesta época não é de todo mal. As pesquisas de opinião da ABC e do Washington Post foram as mais imprecisas durante a época de eleição.”

Fonte: NHK News