Terremoto de magnitude 6.4 em Papua-Nova Guiné

Um terremoto de magnitude 6.4 na escala Richter atingiu Papua- Nova Guiné nesta quinta-feira (13), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Não houve relatos imediatos de danos ou casualidades ocasionados pelo terremoto, que ocorreu a uma profundidade de 33km, a cerca de 128km ao leste da ilha da Nova Bretanha.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, com sede no Havaí, informou que não há risco de tsunami na ampla área do Pacífico.

Fonte e imagem: USGS