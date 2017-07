Termômetros registraram 45,4°C, calor excessivo causa mortes

Nas áreas rurais de nas montanhas das localidades banhadas pelo Mar Egeu ocorreram incêndios no domingo (2). Em Antália, região costeira do Mar Mediterrâneo, os termômetros registraram temperatura recorde com 45,4°C. Uma onda de calor intenso provocou altas temperaturas e sensação de abafamento na Turquia.

Segundo o noticiário da uma empresa jornalística semi estatal Anatolia (Anadolu), em Antália, cidade ao sul do país, muito visitada por turistas do mundo todo, essa temperatura foi recorde desde que iniciaram as estatísticas.

Os incêndios florestais consumiram mais de 500 hectares, de acordo com fontes locais.

Origem do calor excessivo e temperatura de 45,4°C

Segundo meteorologistas, esse calor excessivo tem uma origem. A onda de calor vem do continente africano, devendo se estender por mais 1 semana. Por conta disso, há previsão de chuvas torrenciais na terça-feira (4).

A onda de calor pegou a Grécia de surpresa. A capital Atenas e várias outras cidades registraram temperatura histórica de 43°C.

O calor também afetou a Bulgária, onde 5 pessoas morreram na capital, Sofia, no sábado, devido a temperaturas elevadas, com os termômetros marcando 44°C.

Fontes: Yahoo News e i24 Foto: Yahoo News