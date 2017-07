Príncipes William e Harry compartilham lembranças da mãe Diana

O Príncipe William e o Príncipe Harry compartilharam memórias de sua mãe, a Princesa Diana, com a proximidade dos 20 anos de sua morte em agosto.

A ex-Princesa de Gales morreu em um acidente de carro em Paris (França) em 1997 aos 36 anos.

Os príncipes serão destaque em um documentário de TV sobre a mãe deles, produzido pela rede de televisão britânica ITV, que será transmitido na próxima segunda-feira.

Em uma entrevista, o Príncipe William revelou que ele e seu irmão trocaram as últimas palavras com a mãe em uma ligação por telefone feita horas antes do acidente.

William disse que ele e Harry queriam se despedir rapidamente da mãe e voltar a brincar com seus primos. Ele ressalta que se soubesse o que estava prestes a acontecer ele não teria sido tão indiferente em relação a isso, dizendo que aquela ligação está fortemente presa à sua mente.

O Príncipe Harry também refletiu sobre o incidente, chamando-o de incrivelmente difícil, mas ele também recordou de sua mãe como uma pessoa vibrante, dizendo que ele ainda podia escutar a gargalhada dela.

Os príncipes recordaram o amor que ela mostrava a eles. Harry disse que mesmo se estivesse do outro lado da sala ele podia senti-lo.

William e Harry começaram a falar sobre a morte de Diana desde o ano passado. Eles pedem por apoio e assistência para as pessoas que sofrem de doença mental, com base em suas próprias experiências de perder a mãe.

