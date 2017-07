Selfie causa prejuízos de ¥22 milhões em museu

Segundo as mídias americanas, o incidente ocorreu quando uma visitante abaixou seu corpo para tirar uma “selfie” com seu smartphone de uma obra de uma exposição de estátuas de mármore e outros no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, há aproximadamente 2 semanas, divulgou o noticiário da NHK no domingo (16).

Conforme relatou o jornal Metro, a mulher perdeu o equilíbrio naquele momento e caiu sobre o pedestal de uma das obras, derrubando outras 11 pedestais, um após o outro.

O porta-voz do museu disse que “três obras foram permanentemente danificadas”. Segundo ele, os danos totalizam US$200.000 (cerca de ¥22 milhões).

As câmeras de segurança do museu capturaram todo o momento do acidente, desde a visitante tentando capturar a selfie até os pedestais caindo como dominós. O vídeo foi postado no YouTube e já foi reproduzido mais de 5.600.000 vezes.

Segundo as mídias locais, a mulher está muito arrependida e continua pedindo desculpas pelo ocorrido. Contudo, o próprio artista que planejou a exposição comentou que “trata-se apenas de um acidente”, e parece não culpar a visitante pelo ocorrido. Aparentemente, tudo indica que o museu de artes não irá indiciar a visitante. Mas pediram para ela fazer uma doação ao museu.

Fonte: NHK News