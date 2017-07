Líderes do Japão e EUA concordam em realizar novas ações contra a Coreia do Norte

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse que ele e o presidente dos EUA Donald Trump concordaram, em conversa por telefone na segunda-feira (31), que eles devem realizar novas medidas para lidar com a ameaça norte-coreana após o segundo teste de um ICBM de Pyongyang.

A Casa Branca também disse que Trump reafirmou o “robusto comprometimento” do país em defender o Japão e a Coreia do Sul de qualquer ataque, usando o amplo conjunto de suas capacidades.

Abe e Trump concordaram sobre a necessidade imediata de impor medidas mais rígidas contra contra o Norte em relação àquelas previamente discutidas nas Nações Unidas, de acordo com o vice-chefe do Gabinete Koichi Hagiuda.

A conversa por telefone ocorre enquanto Washington está considerando aumentar suas sanções econômicas contra empresas chinesas e russas que podem estar envolvidas no desenvolvimento nuclear e de mísseis de Pyongyang, de acordo com fontes familiares à questão.

O chefe do Gabinete, Yoshihide Suga, indicou em uma conferência de imprensa realizada separadamente que conversas por telefone similares serão realizadas entre Abe e o presidente sul-coreano Mon Jae In.

Dois testes de lançamento de míssil norte-coreano em 1 mês

O ICBM (míssil balístico intercontinental) norte-coreano lançado na noite de sexta (28) voou por 47 minutos e atingiu uma altitude de 3.724.9km, de acordo com a mídia oficial da Coreia do Norte.

Posteriormente, o míssil caiu no Mar do Japão, dentro da Zona Econômica Exclusiva japonesa (ZEE), a cerca de 160km da costa de Hokkaido. Câmeras da NHK na província norte do Japão registraram imagens noturnas de raios de luz após o lançamento do míssil, veja a reportagem aqui.

A altitude e a distância que o míssil cobriu levaram especialistas de defesa a estimarem que ele poderia atingir grandes cidades nos EUA, se lançado em uma trajetória otimizada.

A Coreia do Norte também realizou um teste de ICBM no dia 4 de julho. O país declarou sua ambição de enviar ogivas nucleares a alvos nos Estado Unidos.

“Sob a forte coesão entre o Japão e os EUA, realizaremos medidas concretas para melhorar nossas capacidades de defesa e fazer tudo o que for possível para garantir que a população fique segura da ameaça norte-coreana”, disse Abe aos repórteres.

Exercício conjunto na Península Coreana

No domingo (31), dois caças japoneses F-2 e dois bombardeiros B-1 dos EUA conduziram um exercício conjunto ao largo da costa da Península Coreana. Os bombardeiros americanos conduziram, subsequentemente, treinamentos com a força aérea sul-coreana, de acordo com oficiais das Forças Aéreas de Autodefesa japonesas.

De acordo com Hagiuda, os líderes do Japão e dos EUA não discutiram a realização de ações militares contra o Norte ou qual tipo de ação por parte de Pyongyang que constituiria atravessar “a linha vermelha” para os EUA.

Fonte: Mainichi Imagem: NHK