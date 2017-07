Iceberg de 1 trilhão de toneladas se desprende da Antártida

A equipe inglesa do projeto “MIDAS”, que pesquisa os impactos do aquecimento global, anunciou no dia 12 o desprendimento de um iceberg de 1 trilhão de toneladas, um dos maiores já registrados, da gigantesca barreira de gelo “Larsen C”.

Segundo os cientistas, essa era uma situação esperada, já que a observação da expansão da ruptura da plataforma de gelo começou há 10 anos. Os cientistas falavam que a probabilidade do desprendimento era muito alta desde 2014, quando a expansão da ruptura começou a acelerar num ritmo nunca antes visto.

O iceberg possui mais de 200m de espessura, 1 trilhão de toneladas e aproximadamente 5.800km² de área, o que é equivalente à província de Mie. Atualmente, o iceberg está à deriva no oceano. Contudo, ele não se deslocará com muita velocidade para outras áreas. Entretanto, será necessário monitorar o iceberg. Caso a maré seja empurrada para o norte devido aos ventos, há a possibilidade de a navegação pelo local ser impactada.

Segundo os cientistas, o iceberg se desprendeu totalmente entre os dias 10 e 12 deste mês. A plataforma “Larsen C” perdeu aproximadamente 12% de sua área.

O Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica (SCAR, sigla em inglês) comentou: “Provavelmente o desprendimento de icebergs deverá ocorrer com mais frequência. Será necessário realizar pesquisas sobre os impactos nos ecossistemas.”

Além disso, o grupo de pesquisas do projeto “MIDAS” explica que “o gelo de outras partes da Antártida ficarão instáveis devido ao desprendimento deste gigantesco iceberg, e há a possibilidade dessas outras partes se desprenderem no oceano e aumentarem o nível do mar.”

Fonte: Asahi News e BBC Japan