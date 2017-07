Forte terremoto na Turquia abala parte da Grécia

Terremoto de magnitude 6,7, com epicentro no sudoeste da costa de Marmaris, Turquia, foi registrado a 1h31 (horário local), ou 7h31 (horário de Tóquio), nesta sexta-feira (21), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos-USGS. O epicentro fica próximo à cidade de Bodrun e da ilha grega de Kos no arquipélago das Ilhas do Dodecaneso.

De acordo com as primeiras informações o terremoto ocorreu em uma profundidade relativamente rasa, de 10Km.

Segundo a imprensa internacional, o tremor foi sentido também em várias partes da Grécia.

Um tremor dessa magnitude é considerado forte, capaz de causar danos consideráveis.

Segundo o Mail Online, uma testemunha disse que a água subiu cerca de 1 pé (30,45cm), antes do tsunami.

Fontes: Mail, USGS Fotos: Twitter