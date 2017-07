Forte terremoto atinge a Nova Zelândia

Um terremoto de magnitude 6.4 na escala Richter atingiu o sul da Nova Zelândia nesta terça-feira (11), segundo informações do Serviço Geológico dos Estado Unidos.

O terremoto ocorreu às 19h02 (horário local) a uma profundidade de 34km. Não houve relatos imediatos de feridos ou danos.

O terremoto foi notado com mais intensidade em South Island (Ilha Sul), com mais de 2.000 pessoas relatando terem sentido tremores fracos a moderados.

De acordo com a Defesa Civil, o Centro de Alerta de Tsunami no Pacífico emitiu uma declaração dizendo que não há possibilidade de que o terremoto cause um tsunami que ameace a Nova Zelândia.

Fonte: New Zeland Herald, Newshub Imagem: Maps